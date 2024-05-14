أفضل شهادة استثمار بعوائد مرتفعه في البنوك «التفاصيل»

يتميز البنك الأهلي المصري الحكومي بتقديم مجموعة من شهادات الاستثمار من بين البنوك بعوائد مرتفعة ومدد متنوعة تناسب فئات مختلفة من المواطنين.

تفاصيل شهادة الاستثمار «ب»

ويوفر البنك الأهلي المصري شهادة استثمار «ب»، الوحيدة بين البنوك مدة العام، وتبدأ فئات الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها.

وسعر العائد على شهادة استثمار «ب» مدة العام من البنك الأهلي المصري يكون 14%، بحسب جدول أسعار العائد لشهر مايو 2024 من الموقع الرسمي للبنك.

دورية صرف العائد

ودورية صرف العائد على شهادة الاستثمار «ب» يكون شهريًا، وتصدر هذه النوعية من الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وتسترد في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، فيما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء.

ويتم تجديد الشهادة بعد مرور عام واحد تلقائيا في حال لم يتم استردادها من قبل العميل أو حال عدم إخبار البنك بخلاف ذلك.

وتدر شهادة الاستثمار «ب» عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم تحديده حسب السعر السائد في تاريخ الإصدار.