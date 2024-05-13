محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في جولة ليلية اليوم الاثنين، عدد من شوارع حي شرق وحي غرب مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

المحافظ يتفقد عدد من شوارع وميادين مدينة كفر الشيخ

وخلال جولته تفقد المحافظ، عدد من شوارع وميادين مدينة كفر الشيخ من بينها «شارع عبد الهادي راضي، وشارع طلعت حرب، وشارع الجيش، وشارع أباظة، وشارع المركز الطبي، وميدان سيدي قطب، وشارع الجمهورية، وميدان الـ47 ، وشارع هيئة قضايا الدولة، وشارع المحاربين، ومنطقة المزلقان الأوسط، وشارع ناجي شتلة، وشارع سعد زغلول، ومساكن الأوقاف»، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات بها.

وأمر محافظ كفر الشيخ، بإيقاف عدد من السيارات لمدة أسبوع لانتظار تلك السيارات في الأماكن غير المسموح فيها بالانتظار، خاصةً في المحاور ودوران الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجهاً بمرور ونش سيارات يومياً لرفع السيارات المخالفة من حرم الشارع العام لتسهيل سير المواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة، كما كلّف بسرعة استكمال أعمال الانترلوك ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير مرخصة.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الشوارع بمنطقة إسكان الأوقاف بغرب مدينة كفر الشيخ، ورفع مستوى منظومة النظافة، وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات خارج صناديق القمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع رفع كفاءة المساحات والفراغات بين المساكن، وإنشاء مساحات خضراء بها، لحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، ومواجهة أي مظاهر عشوائية، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، مشدداً على صيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، حمايةً للأرواح والممتلكات.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقاً للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.