القاهرة تحتفى بمساجد آل البيت.. 9 معلومات عن مسجد الحسين

أكدت محافظة القاهرة أن القيادة السياسية تعيد بريق مساجد العاصمة، وتحديدًا مساجد آل البيت ومسار آل البيت في مدينة الألف مئذنة.

مسجد الإمام الحسين

وأشارت المحافظة في تقرير لها إلى أن من بين المساجد التي شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الأخيرة مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة زينب، وغيرها.

وأضحت المحافظة بعض المعلومات عن مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، وهي كالتالي:

- تم بناء المسجد في عهد الفاطميين عام 549 هجريًا الموافق 1154 ميلاديًا بإشراف الوزير الصالح طلائع.للمسجد 3 أبواب، وباب آخر بجوار القبة يُعرف بالباب الأخضر.

- المسجد مبني بالحجر الأحمر على الطراز الغوطي، والمنارة بنيت على نمط المآذن العثمانية.

أعمال التطوير

- بلغت تكلفة أعمال التطوير الأخيرة للمسجد 150 مليون جنيه.

- تضمنت أعمال التطوير:تجليد الرخام.أعمال الزخارف.

- ترميم الضريح.تقوية الشبابيك ومعالجة العناصر الزخرفية.

- إنارة الواجهات لإبراز الزخرفة.ترميم المئذنة الأيوبية بجوار الضريح.

مصلى السيدات

- جرى توسيع مصلى السيدات داخل المسجد، وتجديد أعمال السقف.

- استبدال الأرضيات التالفة وتجليد الأبواب الخشبية.

- إقامة مصعد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في مصلى السيدات، مع تطوير أعمال الكهرباء والصوتيات.