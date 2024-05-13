لميس الحديدي تسخر من إيدي كوهين: «إنت مش عارف ترجع أسراك إلا بالتفاوض»

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، قائلة: «إيدي كوهين هذا المهزوم لا بد وأن يخجل من المقاومة الفلسطينية التي حطمت جيشه المصنف 17 في العالم بأسلحة تقليدية، كما حطمت المقاومة أكذوبة الأمن الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وبدل ما يدور على محاكمة قيادته التي بدأت تعترف بالخسائر».

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، «هم يعلمون أنهم لن يربحوا تلك الحرب، إيدي كوهين سايب كل فشل جيشه وقيادته وقاعد يتطاول على المصريين وعلى قيادتهم، والجيش الإسرائيلي لم ينتصر على المواطنين العزل، قتل 35 ألف فلسطيني 70% منهم نساء وأطفال».

وذكرت: «هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لإيدي كوهين أن يتباهى به، وبدلا من محاكمة قيادته الفاشلة التي تسلحها واشنطن بالمليارات منذ حرب الإبادة، سايب كل ده ومركز في تغريداته الاستفزازية الكاذبة.. هو نفس الشخص الذي خرج في مقطع فيديو بعد السابع من أكتوبر يقول إننا نتألم ولدينا خسائر كبيرة، ولكن لا يجب إعلان خسائرنا علشان ما يشجعش الأعداء للمزيد ضده.. حتى صواريخ إيران إللي كنا كلنا عارفين مواعيدها ومتبلغين بيه من الأمريكان قبلها قمتم بالاستعانة بسلاح الجو الأمريكي والبريطاني علشان تصدوا هذه الصواريخ».

وسخرت «الحديدي» قائلة: «حتى المليارات مش نافعة معاكم، والصواريخ اللي قالوا جاية الساعة 6 راكب ولا ماشي لم تستطيعوا صدها عن طريق سلاح الجو الإسرائيلي، إنت مش عارف ترجع أسراك إلا بالتفاوض.. أسير واحد بالحرب مش عارفين ترجعوه، ونحن نثق في قياداتنا وجيشنا ودولتنا.. مالك إنت ومالنا؟.. خليكم في خبيبتكم بتاعت 7 أكتوبر».