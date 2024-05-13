كاتب صحفي: جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه بقطاع غزة

أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، أن الفشل المتوالي لقوات الاحتلال في غزة، وتزامن ذلك مع الإدانات التي تصدر من جانب مسؤولين إسرائيليين، يمكن أن يشكل نقطة ضغط كبيرة على الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على أن هناك توجها إسرائيليا منذ أكثر من يومين للعودة للعمل العسكري في شمال القطاع، مما يعني بحسب تعريف الخبراء بأن ذلك يعد فشلا عسكريا بامتياز.

تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعني «الفشل»

وأوضح «الزهار»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه جاء على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بإمكانية عودة العمليات العسكرية إلى شمال القطاع مرة أخرى تعني الفشل في تحقيق أهدافه؛ لأنه لا يوجد أفق وهدف سياسي من وراء هذه الحرب، مؤكدًا أن ما صرح به المسؤول الإسرائيلي هي حقيقة يقول بها كل متابع وكل من يدرك الأمور العسكرية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن أي حرب يكون لها هدف سياسي، ولا حرب بدون هدف أو نهاية، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة جيشه يتحركون بدوافع خاصة لا علاقة لها بالعقل والمنطق والاستراتيجية، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو يدرك أن توقف المجتمع الإسرائيلي مع ذاته لدراسة ما جرى سيصيبه بنيران الإبعاد والمحاكمات، لذلك يستمر في الحرب لكي لا يكون هناك وقت لدراسة الأمور في الداخل الإسرائيلي.

ونوه «الزهار» بأن جيش الاحتلال لم ينجح في استعادة رهينة واحدة، مما يؤكد فشل السلطات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في تحقيق أهدافها.