لتوحيد الحزب الجمهوري.. حملة ترامب تدرس ترشيح نيكي هيلي نائبة له

كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن فريق حملة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب يبحث ترشيح نيكي هيلي، كنائبة له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعدما فشلت في الحصول على بطاقة ترشيح الحزب أمام ترامب.

محاولة لتوحيد الحزب الجمهوري وجذب الناخبين المعتدلين

واعتبرت مصادر - بحسب الموقع - أن هذا الخيار يمثل محاولة لتوحيد الحزب الجمهوري وجذب الناخبين المعتدلين، وذلك على الرغم من تخليها عن طموحاتها لتولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين.

ورغم فشلها في نيل بطاقة الترشح فأن نيكي هيلي تحظى بقاعدة دعم قوية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في الوقت الذي يرفض فيه كثير من الجمهوريين دعم دونالد ترامب كمرشح للحزب.

معلومات عن نيكي هيلي

يذكر أن نيكي هيلي اسمها الحقيقي نيمراتا راندهاوا واتخذت لقب «نيكي» وهي تبلغ من العمر 52 عاما، وهي سياسية أمريكية من أصل آسيوي هندي تابعة للحزب الجمهوري شغلت منصب محافظ ولاية كارولاينا الجنوبية وهي أول امرأة تكون بمثابة محافظ لولاية كارولينا الجنوبية في سن الـ 43، كما أنها أصغر محافظ حالي في الولايات المتحدة، وهي المحافظ الأمريكي الهندي الثاني في الولايات المتحدة، بعد بوبي جندال من لويزيانا.