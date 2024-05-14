بتقليد كبار القراء.. «عبد الله» طالب ثانوي يبدع في تلاوة القرآن (فيديو)

تعلّم القرآن الكريم وتلاوته منذ نعومة أظافره، واكتشف عذوبة صوته في سن مبكرة، و ساعده والده في تعلم القراءة وحفظه، وسرعان ما بدأ يبرع ويتفوق في هذا المجال.

الشاب الذي استمر في حفظ القرآن منذ دخوله المرحلة الابتدائية التحق بمعهد الشيخ أبو العينين شعيشع، الذي يُعتبر رمزًا لمدرسة التلاوة: «درست في معهد الشيخ أبو العنين شعيشع وتعلمت كتير من المكان اللي بيرجع تأسيسه لواحد من أعمدة التلاوة في مصر».

تلاوة عذبة بصوت قراء الحرم المكي

بدأ عبد الله بالقراءة في الإذاعة المدرسية، حيث استطاع تقليد صوت مشايخ المدرسة المصرية في التلاوة وقراء الحرم المكي، حيث يتميز بقدرته الفريدة على تقليد العديد من القراء المشهورين، وانتقى أصواتًا ليقلدها مثل الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ ياسر الدوسري وغيرهما.

قدرة على تقليد شيوخ مدرسة التلاوة المصرية

وقرأ المواردي خلال بث مباشر عبر الوطن ما تيسر من آيات القرآن الكريم بصوته العذب وتلاوته الهادئة، وبأدائه المتقن، حيث استطاع تقليد القراء المصريين الكبار، مثل الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمد صديق المنشاوي.

إلقاء الأناشيد والابتهالات

و أكد عبد الله المواردي أنه يمتلك القدرة على إلقاء الأناشيد والابتهالات، وعبر عن أمنيته الكبيرة في أن يصبح أحد قراء الحرم المكي، إذ يتطلع إلى مستقبل واعد في عالم التلاوة ويسعى جاهدًا لتحقيق طموحاته الكبيرة في هذا المجال.