على طريقة المنشاوي.. «أحمد»و«براء» موهبتان في تلاوة القرآن بكفر الشيخ فيديو)

استطاع «أحمد» ونجل عمه «براء» حفظ القرآن في سن صغيرة، وخطا طريقا لتقليد كبار قراء إذاعة القرآن الكريم، وعمالقة دولة التلاوة، وتخطت شهرتها خارج كفر الشيخ، إذ عٌرفا بموهبتهما في قراءة القرآن الكريم وإتقان تجويده.

موهبة جديدة في كفر الشيخ

«أحمد مبارك»، نجح في حفظ القرآن وهو طالب في الصف الثالث الثانوي، إذ اعتاد على سماع أشهر قراء القرآن في الإذاعة المصرية منذ صغر سنه: «بدأت رحلتي مع القرآن من صغري أول ما دخلت المدرسة وكنت بستمع لكبار القراء مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي».

أما «براء مبارك»، فهو طالب في الصف الأول الإعدادي، حفظ القرآن منذ صغره، واستغل المسجد القريب من منزله في كفر الشيخ؛ للتدريب تقليد كبار القراء على طريقة نجل عمه:«كنت بروح المسجد في أوقات الصلاة واستغل الأوقات اللي بين الصلوات علشان أقرأ وأفهم القرآن».

أبناء العمومة يمتلكان عذوبة الصوت

نقلت «الوطن»، عبر بث مباشر ما تيسر من القرآن الكريم للموهبتين، وابتهالات لكبار المنشدين في أجواء روحانية ومبهجة.

الشابان يطمحان في استكمال تلاوة القرآن الكريم

وأعرب الشابان عن أمينتهما بالسير على درب كبار القراء مستقبلا بعد الانتهاء من درستهما والصلاة في الحرم.