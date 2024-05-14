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سلوى محمد علي: احتجاجات أمريكا الطلابية لم تحدث منذ حرب فيتنام

كتب:

محمد عزالدين
02:40 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
سلوى محمد علي

سلوى محمد علي

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن ما حدث الآن في أمريكا من مظاهرات طلابية لم يحدث منذ حرب فيتنام.

حديث الغرب عن الديموقراطية أكذوبة،

وتابعت «سلوى» خلال لقائها ببرنامج «في النساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية «سي بي سي» أنه يوجد اجتياحًت في الشارع الأوربي والأمريكي، مشيرة إلى أن حديث الغرب عن الديموقراطية أكذوبة، في ظل القيام بأعمال العنف والقبض على المتظاهرين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأكملت أن مصر مسؤوليتها تاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

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