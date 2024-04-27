ما أعراض التسمم الغذائي وطرق الوقاية منه؟.. «احذر المياه بالملح»

التسمم الغذائي مرض ناتج عن تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، وقد يحدث نتيجة تناول الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وعند بداية ظهور أعراض التسمم على الشخص التوجه إلى الطبيب فورًا للتأكد من سلامته حتى لا يتعرض لفقدان الوعي نتيجة حدوث اضطراب في المعادن الغذائية التي يحتاجها الجسم.

أعراض التسمم الغذائي

وبحسب مديرية الشئون الصحية تكون الحالة المشتبهة بـ التسمم الغذائي عبارة عن بداية مفاجئة لأي من الأعراض التالية: «مغص- حمى - غثيان - قئ - إسهال - إعياء» مع أو دون ارتفاع الحرارة لفردين أو أكثر لديهم ارتباط زماني أو مكاني، وعند حدوث حالات فردية متفرقة تسمى الحالة المرضية نزلة معوية.

أسباب التسمم الغذائي

- المركبات العضوية.

- الفيروسات.

- البكتريا.

- الطفيليات.

- الكيماويات.

- المعادن الثقيلة.

وتنتقل العدوى عن طريق تناول أطعمة أو مياه ملوثة بأحد مسببات التسمم الغذائي.

ويحذر مركز السموم الإكلينيكي من تناول جرعة كبيرة من المياه والملح لحدوث تقيؤ عند حالات التسمم لأنّه يؤدي إلى جفاف شديد يمكن أن يؤدي للوفاة، كما يتسبب في زيادة بكهربة المخ وصرع أو حدوث نزيف في المخ أو غيبوبة عميقة قد تؤدي أيضًا للوفاة.

أهم الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي

- المكورات العنقودية الذهبية: فترة الحضانة 30 دقيقة إلى 8 ساعات.

- السالمونيلا: فترة الحضانة 6-72 ساعة وقد تصل إلى 16 يوما.

- العصوية الشمعية: فترة الحضانة 6-30 ساعة، وتصل إلى 24 ساعة في حالات الإسهال.

- الكلوستريديم بوتيولينم: فترة الحضانة 12-36 ساعة بحد أقصى 8 أيام.

- المطثية الحاطمة: فترة الحضانة 6-24 ساعة.

- نورو فيروس والروتا والانتيريو والاسترو.

الإجراءات الوقائية لتجنب التسمم الغذائي

- الإبلاغ الفوري لفريق الوبائيات والترصد.

- وجود شهادات صحية سارية للعاملين بالأغذية.

- النظافة التامة للمطابخ.

- الحفاظ على درجة حرارة آمنة لإعداد وحفظ الطعام.

- غسل الأيدي وتقليم الأظافر.

- تقليل الوقت الذي يتم فيه التعامل مع الطعام إلى أدنى حد ممكن ولا يزيد على 4 ساعات في درجة حرارة مناسبة.

- استخدام الواقيات الشخصية مثل القفازات وغطاء الرأس.