عبدالمنعم سعيد: هناك مبالغة شديدة في العالم بعد أحداث 7 أكتوبر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن الأحداث التي تشمل الحروب تكون فارقة في مصير الدول، ولكن أرى أن دول العالم ليست مهتمة بما يحدث في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعلي سبيل المثال، روسيا، التي تكتفِ فقط بإصدار بيانات رسمية وشكوك متتالية حول مجلس الأمن، والصين أيضا تسير على نفس النهج، لكن هناك تغيرات لن تتضح إلا بعد اكتمال المشهد في نهاية الحرب الدائرة.

إسرائيل حتى الآن لا تزال تسير في خط الحماقة

وأضاف «سعيد» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: أن «إسرائيل حتى الآن لا تزال تسير في خط الحماقة، من خلال استخدام رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو لتطبيقات خاطئة، وفي الوقت نفسه يستغل حالة الكراهية الشديدة والمشاعر الغاضبة للجماهير، واعتقادي الشخصي أنه منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي هناك حالة من المبالغة الشديدة في العالم بأكمله».

ولفت إلى أن حسن نصر الله قال إن الإيرانيين حلفاء، متابعًا: «قال لكن إحنا نتصرف من دماغنا، أنا أكذبه في هذا الكلام بسبب الترابط بين الميليشيات الموجودة، لأن حجم الصواريخ المحسوب يدل على ذلك، وأيضًا ودخول الحوثي في هذا التوقيت في البحر الأحمر وتوقيف الملاحة والتجارة العالمية».

الضربات على القواعد الأمريكية

وتابع: «أيضًا الضربات التي تمت على القواعد الأمريكية كانت بحساب في العراق والأردن، وكل ذلك يأتي تحت استراتيجية إيرانية».

واستكمل: «ثم وصلنا إلى نقطة المواجهة بين إيران وإسرائيل المتفق عليها، والهدف كان أن إيران لا توسع عملية تحالف الميليشيات».