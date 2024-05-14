روسيا تطور روبوتات عسكرية جديدة مضادة للدرونات.. «حرب إلكترونية»

بدأت الوحدات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في تطوير واختبار تقنيات جديدة لروبوتات عسكرية مضادة للطائرات دون طيار، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

اختبار روبوتات جديدة

وذكر مدير شركة «PPSH laboratory» الروسية، دينيس أوسلومنكو، أن بعض وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية قد بدأت في اختبار روبوتات جديدة مجهزة بمنظومات Triton للحرب الإلكترونية، التي تستخدم للتصدي للدرونات.

وأشار أوسلومنكو، إلى أنه من المخاطر إرسال المسعفين أو المنقذين لإجلاء الجرحى في بعض مناطق القتال، إذ يمكن أن يتعرضوا للنيران المعادية أو لخطر الدرونات FPV، ولهذا السبب، تم تطوير روبوتات مجهزة بأنظمة Triton.

وأوضح أن هناك نوعين من الروبوتات المزودة بهذه الأنظمة، إحداها مخصصة لمرافقة الفرق الهجومية وفرق الإسعاف، والأخرى مخصصة لمرافقة الروبوتات العسكرية الأخرى، وأجريت أيضًا اختبارات على روبوتات مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية خلال العملية العسكرية الخاصة، التي تم تصميمها لمرافقة روبوتات الإجلاء وروبوتات زرع الألغام.

حرب إلكترونية

ومنظومات «Triton» هي منظومات حرب إلكترونية روسية تستطيع إسكات الدرونات FPV وتعمل في نطاقي +800 و+900 ميجاهيرتز، تتوفر هذه المنظومات بعدة نسخ، بما في ذلك نسخ محمولة ونسخ قابلة للتركيب على المركبات والآليات العسكرية، ويمكن التحكم في هذه المنظومات عن بعد، مما يوفر حماية أكبر لمشغليها.