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مصرع 12 شخصا وإصابة 60 آخرين في سقوط لوحة إعلانية ضخمة بالهند (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:54 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
سقوط لوحة إعلانية في الهند

سقوط لوحة إعلانية في الهند

أعلنت سلطات مدينة بومباي الواقعة غربي الهند، والتي تُعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، عن مصرع 12 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة نتيجة لعاصفة عاتية، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز».

سقوط لوحة إعلانية

وقال جوراف تشوهان، المفتش في الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إنّ اللوحة الإعلانية سقطت من جرّاء الرياح قرب محطة للوقود شرقي المدينة، وقد أدى سقوطها لاحتجاز عشرات الأشخاص تحتها بين قتيل وجريح.

وأفاد بأن فرق الإسعاف تمكنت من استخراج 8 جثث من تحت الأنقاض، في حين لا تزال 4 جثث أخرى تحتاج إلى استخراجها.

الوضع خطير

أوضح المفتش أنه جرى تحديد موقع الجثث، ولكن لا يمكن استخراجها بسبب وجود محطة الوقود، محذرًا من أن الوضع قد يكون خطيرًا.

سبق لبلدية المدينة الإعلان عن إنقاذ 60 شخصًا من قبل فرق الإسعاف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفقًا لمنشور لشرطة مومباي على منصة «إكس»، تبلغ أبعاد اللوحة الإعلانية الضخمة، طولها 70 مترًا وعرضها 50 مترًا.

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