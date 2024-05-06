«الأرصاد» تحذر من نشاط الرياح الرملية غدا: تستمر 6 أيام

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن نشاط حركة الرياح لا زال مستمرا على بعض المناطق من مصر، متوقعة أن تنشط غدًا الثلاثاء رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

استمرار هبوب الرياح لمدة 6 أيام

وأضافت «الأرصاد»، في بيان لها، أن حركة الرياح تبدأ خفيفة غدا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، ثم تتصاعد بعد غدٍ الأربعاء لتشمل السواحل الشمالية، ومع يوم الخميس تنشط بشكل أكبر، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد في بعض الفترات.

ومن يوم الجمعة 10 مايو إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، تستمر حركة الرياح في النشاط على أغلب أنحاء البلاد خلال فترات متقطعة، بحسب هيئة الأرصاد.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه خلال 6 أيام مقبلة، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، طقس معتدل على جنوب الصعيد، وتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدا 28 درجة مئوية.