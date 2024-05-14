«الأرصاد»: طقس اليوم حار على القاهرة والمحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة كثيفة على الطرق

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والمائية، والطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة، وصولا وسط سيناء.

نشاط للرياح

وأوضحت، في تقرير صادر عنها، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات.

حالة الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة الملاحة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، و ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.