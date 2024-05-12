«الأرصاد» تحذر سكان 6 محافظات من طقس شديد الحرارة اليوم.. العظمى 40 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان 6 محافظات اليوم في وسط وجنوب الصعيد من ارتفاع جديد في درجات الحرارة، إذ تتراوح العظمي بين 38 إلى 40 درجة وذلك في الظل، فيما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال الفترة من 12 ظهرًا حتى 5 عصرًا.

كتل ورياح صحراوية شديدة الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى أنَّ محافظات وسط وجنوب الصعيد ستكون الأكثر عرضًا اليوم لتأثير كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة قادمة من الصحراء الغربية والجنوبية للبلاد، تعمل على ارتفاع قيم الحرارة العظمي في الظل بين 5 إلى 6 درجات، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء يبدأ التحسن التدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة على محافظات وسط وجنوب الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة اليوم على محافظات وسط وجنوب الصعيد أسوان والأقصر والوادي الجديد، وفقًا للأرصاد الجوية فقد جاءت كالتالي:

سوهاج: العظمى 35 الصغرى 21

قنا: العظمى 38 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 38 الصغرى 23

أسوان: العظمى 40 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 37 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 40 الصغرى 24

درجات الحرارة اليوم على محافظات شمال الصعيد

الفيوم: العظمى 31 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 31 الصغرى 18

المنيا: العظمى 31 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 32 الصغرى 18