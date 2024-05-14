أولسان يحل ضيفا على جوانججو بدوري الكوري.. نقطة تفصل التايجر عن الصدارة

يحل أولسان ضيفا على نظيره جوانججو، على ملعب «جوانججو»، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل أولسان، مباراة جوانججو، بتعادل، مع نظيره جيمتشون سانجمو بهدفين لمثليهما في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «أولسان مونسو»، ضمن مباريات الجولة 12 من المسابقة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب فرق بطولة الدوري الكوري الجنوبي «كيه 1»، برصيد 24 نقطة.

خسارة جوانججو أمام دايجو بالجولة 12

وفي المقابل، يخوض جوانججو، مباراة أولسان المؤجلة، بخسارة أمام دايجو بنتيجة 2-3 في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «دي جي بي دايجو بنك»، بالجولة 12 لبطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليحتل المركز التاسع بـ 12 نقطة.

وبواصل فريق بوهانج ستيلرز تصدره لبطولة الدوري الكوري لكرة القدم «كيه 1»، برصيد 25 نقطة، ويأتي أولسان ثانيا بـ 24 نقطة، فيما يحتل جيمتشون سانجمو، المركز الثالث بالمسابقة بـ 22 نقطة.