البلشي: قضية أجور الصحفيين لها الأولوية في المؤتمر السنوي السادس للنقابة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن قضية الأجور كان لها الأولوية في الاجتماع الأول للجان الثلاث «مستقبل صناعة الصحافة، اقتصاديات الصحافة، الحريات والتشريعات الصحفية» الذي يحضر للمؤتمر السادس للصحفيين «دورة فلسطين»، مشيرا إلى تأجيل المؤتمر لشهري سبتمبر أو أكتوبر وإرسال دعوات المشاركة للزملاء في الجمعية العمومية عبر الإيميل، من أجل توفير قاعدة معلومات لأحوال الصحفيين وأجورهم، موضحا أن القاعدة المعلوماتية بهذا الشكل غير متوفرة في النقابة.

لجان المؤتمر حددت اجتماعاتها الدورية

وأشار البلشي إلى أن لجان المؤتمر انفصلت بعد الاجتماع العام وعقدت كل منها أولى جلساتها وحددت لجنة التشريعات انعقاد اجتماعها القادم اليوم الثلاثاء في الدور الثالث على أن يكون اجتماعها الدوري يوم الأحد من كل أسبوع، وحددت لجنة اقتصاديات الصحافة اجتماعها يوم الأحد من كل أسبوع، كما تعقد لجنة مستقبل صناعة الصحافة اجتماعها القادم غدا الأربعاء، على أن تحدد في كل اجتماع لها موعد الاجتماع التالي له.

وأوضح أنه تم تحديد قاعة اللجان بالدور الثالث وقاعة طه حسين بالدور الرابع لعقد جلسات اللجان مع ضرورة إخطار الزملاء المنسقين بعضهم بمواعيد الاجتماعات لعدم التضارب بينها، لافتا إلى أنه تم عُقِدَ اجتماع لجنة الحريات والتشريعات يوم الأحد الماضي، وهو أول اجتماع لها بالدور الثالث في مقر نقابة الصحفيين، بحضور 11 زميلًا وزميلة من أعضاء الجمعية العمومية.

أهمية العمل على التشريعات المتعلقة بالحريات والصحافة

وأكد النقيب أنه الحضور اتفقوا في الاجتماع على أهمية العمل على التشريعات المتعلقة بالحريات والصحافة، لأنها تشكل أساسًا للحريات الصحفية والإعلامية، وأبرز الحضور النقاط الجوهرية التي يجب مراعاتها والعمل عليها داخل اللجنة، ومنها: مناقشة التشريعات المقيِّدة للحريات وتقديم مقترحات للتعديل التشريعي، ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي وتقديم تعديلات لوقف استخدامه كعقوبة سالبة للحرية ضد أصحاب الرأي والصحفيين، ومناقشة أشكال وتطورات المنع التي تواجه العمل الصحفي، ومناقشة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وآليات حماية الصحفيات المتعرضات للضغط داخل المؤسسات الصحفية، ومناقشة كيفية تعزيز استقلال النقابة، بالإضافة إلى مناقشة قانون النقابة والاستعداد لمحاولات التعديل المستقبلية.

التشريعات التي تمت الإشارة إليها في الاجتماع

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن التشريعات التي تمت الإشارة إليها خلال الاجتماع:

قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

قانون العمل.

قانون حماية البيانات الشخصية.

قانون تداول المعلومات.

قانون العقوبات.

قانون مكافحة الإرهاب.قانون النقابة.

اقتصادية الصحفيين

وتضمن محضر اجتماع لجنة «اقتصاديات المهنة» يوم الأحد الماضي حضور 10 زملاء وتم الاتفاق على الآتي:

1- موعد الاجتماع الدوري يوم الأحد الساعة 3 عصرا

2- المكان قاعة طه حسين بالدور الرابع.

3- اللجنة خاصة بمناقشة الأجور واقتصاديات المهنة وعلاقات العمل.

4- دعوة زملاء صحفيين وغير صحفيين لتقديم أوراق خاصة لاقتصاديات المهنة.

5- دعوة إدارات المؤسسات الصحفية للمشاركة في المؤتمر.

6- قاعدة بيانات بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين.

7- أوراق المؤتمرات السابقة.