فتح باب الاشتراك بمشروع علاج «الصحفيين» وأسرهم.. التقديم ينتهي 20 مايو

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج 2024، للصحفيين وأسرهم، من 13 إلى 20 مايو الجاري، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، وذلك بغرامة 100% من قيمة الاشتراك على أن يتم تطبيق الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك، كما قرر المجلس فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.

بدل التكنولوجيا والتدريب

وأوضحت نقابة الصحفيين في بيان، أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

وأضافت النقابة أنه على الزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ في الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا في موعدها، مضيفا أنه مُتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتساب (01099756266).

مشروع علاج الصحفيين

ونوهت بأنه على الصحفيين الراغبين في الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك، والصحفيين الراغبين في الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة.