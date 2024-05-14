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نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينفي تدهور حالته الصحية: بيلعب مع أحفاده

كتب:

ضحى محمد
10:06 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة

نفى أحمد عبدالرحمن أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ما تداول بشأن تدهور حالة والده الصحية، مؤكدا أنّه بخير وصحته جيدة ولا يعاني من أي مرض.

وأضاف نجل عبدالرحمن أبوزهرة الابن لـ«الوطن»، أنّ والده يتابع ردود الفعل للاطمئنان على حالته الصحية، ويقضي معظم الوقت مع أحفاده بعد اعتزاله الفن.

أحمد زهرة مع والده

واستعاد أحمد أبو زهرة ذكرياته مع والده، حيث نشر صورة قديمة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وعلق عليها «أنا وبابا أيام الشقاوة».

آخر عمل للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكان آخر عمل لـ أبوزهرة مسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وابتعد عن الفن منذ فترة طويلة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألزمته دخول المستشفى عدة مرات.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.