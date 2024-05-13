نجل عبد الرحمن أبو زهرة يفاجئ الجمهور بصورة جديدة لوالده: «أيام الشقاوة»

حرص أحمد أبو زهرة على استعادة ذكرياته مع والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، من خلال نشره صورة قديمة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

صورة جديدة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وعلّق أحمد أبو زهرة، على صورة مع والده: «أنا وبابا أيام الشقاوة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكان أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، كشف في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» تفاصيل الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد غيابه الكبير خلال الفترة الماضية عن الساحة الفنية.

وقال أحمد أبو زهرة إن والده عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية جيدة، ويستمتع بحياته وسط أحفاده وأولاده.

آخر عمل للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ابتعد عن الفن منذ فترة طويلة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، ألزمته دخول المستشفى عدة مرات، إذ كان آخر عمل له مسلسل هجمة مرتدة، الذي يشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين.