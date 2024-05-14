درجات الحرارة اليوم على القاهرة والسواحل الشمالية

تشهد الحالة الجوية استقرار درجات الحرارة العظمى والصغرى في حالة الطقس اليوم، بسبب تأثر شمال البلاد والقاهرة ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا بكتل هوائية وامتداد منخفض جوي معتدل، تعمل على تلطيف درجات الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر وحتى بداية ساعات الظهيرة، ثم يسود طقس حار حتى بداية ساعات المساء.

استقرار درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الربيعية اللطيفة مع بداية ساعات المساء على جميع الانحاء، ويسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات المساء المتأخرة، بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على انخفاض قيم الحرارة الصغرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم الحرارة العظمي والصغرى، في طقس اليوم على الإسكندرية ومطروح، ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة، وجاءت العظمى والصغرى كما يلي:

القاهرة: الحرارة العظمى 29 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 29 الصغرى 16

بنها: العظمى 28 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 29 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 25 الصغرى 15

مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

العلمين: العظمى 24 الصغرى 15