«الأرصاد»: منخفض أوروبي وراء استقرار درجات الحرارة اليوم

أعلنت الأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها الطبيعية، إذ أن قيم الحرارة العظمى مازالت تتأثر بامتداد المنخفض الجوي القادم من جنوب أوروبا، وتنخفض بمعدل يتراوح من درجتين إلى 3 درجات عن نهاية الأسبوع الماضي، وذلك على القاهرة الكبرى والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وصولا الى مدن القناة.

انخفاض قيم الحرارة الصغرى

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي إلى وجود انخفاض في قيم الحرارة العظمى والصغرى في حالة الطقس اليوم، بسبب امتداد تأثير الكتل الهوائية الأوربية المعتدلة، والقادمة من جنوب شرق أوروبا في طبقات الجو العليا، إذ تعمل على استقرار درجات الحرارة على جميع المحافظات الشمالية وصولا الى شمال الدلتا.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم الحرارة في طقس اليوم على محافظات شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة وجاءت العظمى والصغرى كما يلي:

القاهرة: الحرارة العظمى 29 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 28 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 29 الصغرى 16

بنها: العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 28 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 30 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 23 الصغرى 15

مطروح: العظمى 24 الصغرى 15

العلمين: العظمى 24 الصغرى 15