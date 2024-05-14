أبرزها الساعات والنظارات.. تحديثات جديدة لقيمة جمارك مقتنيات القادمين من الخارج (مستند)

العديد من المسافرين يحرصون على شراء الهدايا التذكارية من البلدان التي يزورونها، ويفضّلون الهدايا خفيفة الوزن مثل الساعات والنظارات وغيرها من المستلزمات الشخصية.

وأصدرت مصلحة الجمارك تحديثا جديدا في 2024، بشأن قائمة الأسعار والبنود وضريبة القيمة المضافة للسلع التي يُسمح للمسافرين باصطحابها معهم، والتي تراعى القواعد والقوانين ذات الصلة، ونوع العملة، والمواصفات، والعلامات التجارية.

السلع الواردة مع الركاب من الخارج

وتسعى مصلحة الجمارك إلى تطبيق المعايير على السلع الواردة مع الركاب من الخارج، لتحقيق العدالة الضريبية ووحدة الإجراءات في كل المنافذ، والحفاظ على حقوق المتعاملين وحقوق الخزانة العامة، والتطبيق الميسر لأحكام القانون الجمركي رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

وبحسب الإرشادات المعلنة من مصلحة الجمارك عن قيمة السند الجمركي على الساعات والنظارات المستوردة من الخارج، تكون وفق المعلن من قبل مصلحة الجمارك ضمن قوائم أسعار السلع الشائعة الورود مع الركاب.

قيمة الجمارك المحصلة على الساعات

وبالنسبة للساعات الموجودة مع الركاب عند العودة من الخارج تكون قيمة فئة السند الجمركي 30% من القيمة الفعلية للساعات، وهي قيمة الجمارك المستحقة عليها، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ المتحصل على كل ساعة هو 44% من قيمة الشراء وتكون العملة بالجنيه.

قيمة الجمارك المحصلة على النظارات

أما بالنسبة للنظارات المستوردة من الخارج والموجودة مع الركاب عند عودتهم إلى القاهرة، تكون قيمة السند الضريبي 40% أي قيمة المتحصل عليها في الجمارك، بالإضافة إلى 14% ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المحصل على النظارات 54% من قيمة شرائها بالجنيه المصري.