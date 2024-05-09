انتهاء مهلة إعفاء الذهب من الجمارك غدا.. هل تمددها الحكومة مجددا؟

تنتهي غدًا مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، إذ بموجب هذه المبادرة، يعفى الذهب بأشكاله المختلفة، بما في ذلك الذهب نصف المشغول والمعد للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة الأخرى، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك شريطة أن يكون الذهب بصحبة المسافرين القادمين من الخارج.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض الاحتمالات التي تشير إلى إمكانية اتجاه الدولة لمد مبادرة استيراد الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج، بدون رسوم جمركية.

استيراد الذهب قد يحدث رواج في السوق

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وجود ذهب من الخارج قد يعمل على حدوث رواج في السوق، وحركة البيع والشراء، كما أنه يزيد من كمية الذهب داخل البلاد، خاصة وأن الكميات التي أتت من الخارج كانت أقل من المتوق،ع ومن المحتمل أن تزيد الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في مبيعات الذهب في السوق المحلية، والتي تعتبر ضئيلة جدا، نظرا إلى الأعياد التي جاءت متتابعة، وكذلك دخول الطلاب في الوقت الحالي إلى الامتحانات، ما يجعل المواطنون يتجهون بالأموال إلى تسديد احتياجاتهم المادية، بدلا من صرفها في الادخار وشراء الذهب.