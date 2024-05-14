3 جمل سحرية تنهي حالة التوتر لدى الأبناء قبل الامتحان.. تجنب خطأ شائع

التوتر شعور يلازم الطلاب خلال فترة الامتحانات، بل يصاحبهم داخل اللجنة وأمام ورقة الإجابة، ليدخلوا في حالة من التشتت، وعدم القدرة على الإجابة ويقعوا في أخطاء عديدة، ما يجعلهم يحصلوا على درجات أقل من مستواهم الدراسي.

وقدم الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، عبر حسابه على «إنستجرام»، مجموعة من النصائح بشأن طريقة التعامل مع الأبناء، لتهدئتهم من حالة التوتر الشائعة قبل الامتحان.

الآباء كلمة السر في إنهاء توتر الامتحانات

70 % من أسباب شيوع التوتر وسط الطلاب، يرتبط بالرسائل التي يوجهها الآباء دون أي قصد أو تعمد، من خلال توصيل شعور إلى الأبناء بأن العملية التعليمية بأكملها ومجهود العام هدفه الوحيد الامتحان، وعدم التوفيق فيه يعني ضياع العام بأكمله، لذا قال: «المفروض يكون الهدف من التعيلم، تغذية العقل والاستعداد للحياة المقبلة»، وفقًا لاستشاري الطب النفسي.

رسائل لتهدئة الأبناء قبل الامتحانات

طالب «مجاهد» أولياء الأمور، بتوجيه رسائل مختلفة لا تثير الخوف في نفوس أولادهم، مثل «امتحانك خلص بالنسبة لي، لما بذلت مجهود كبير قدامي لحد آخر لحظة»، أو «أنا فخور بك مهما كانت النتيجة»، «يمكن ربنا كاتب ليك درجة أقل عشان ربنا كاتبلك دراسة أفضل في المرحلة الجاية»، منوهًا إلى أن تلك الرسائل تساهم في تهدئة الأبناء، وإعطائهم الثقة في أنفسهم، خاصةً وقت الامتحانات.