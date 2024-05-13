8 نصائح للطلاب في ليلة الامتحان.. «عشان تجيب الدرجة النهائية»

يستعد الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والشهادة الثانوية، في مختلف المراحل التعليمية، إذ تسود حالة من القلق والتوتر على الطلاب خاصة في ليلة الامتحان التي تعد من أصعب الليالي خوفا من عدم القدرة على الإجابة والحصول على درجات جيدة، وهو ما يجعل البعض لا ينام جيدا بسبب التوتر ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للطلاب في ليلة الامتحان.

نصائح للطلاب في ليلة الامتحان

قدم الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدة نصائح للطلاب في ليلة الامتحان والتي جاءت منها تجنب مراجعة المادة بالكامل، والتركيز على النقط الأساسية فقط، وحل الامتحانات السابقة والتمرن عليها.

نصائح ليلة الامتحان

وجاءت من ضمن نصائح الطلاب في ليلة الامتحان هي النوم مبكرا، حيث يجب تجنب السهر ليلة الامتحان لكي يحصل الجسم على الراحة الكافية، وهو ما ينعكس على تركيز الطالب في الامتحانات، حيث إن السهر يُعرضه للنسيان أثناء الامتحان، وشدد على ضرورة الابتعاد عن مصدر التوتر، وفي حال عدم القدرة على حل سؤال في الامتحان عليه تركه والعودة إليه مرة أخرى.

ونصح «حمزة» بضرورة الابتعاد عن تناول المُنبهات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي ونصح بضرورة تناول الأكلات الصحية، وتهيئة أولياء الأمور المنزل بصورة صحية بعيدا عن القلق والتوتر والضغوط العصبية، وعدم مقارنة الطالب بغيره، لأن المقارنة تعد السهم القاتل الخفي.

أطعمة تساعد على زيادة التركيز

هناك العديد من الأطعمة التي يجب على الطلاب تناولها في فترة الامتحانات بصفة عامة لأنها تساعد على زيادة التركيز ومنها الكاموميل، فهي تعد من الأعشاب الطبيعية التي تُقلل التوتر، وتساعد على النوم، حيث يجب على الطالب تناول فنجان مغلي منه قبل النوم، حتى ينعم بنوم هادئ يساعدك على التركيز وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشددتا على ضرورة شرب الطلاب كميات كافية من المياه لأن الجفاف وقلة المياه من مسببات التوتر وضعف التركيز، حيث من الضروري أن يشرب الطالب كوب من الماء كل ساعة أثناء المذاكرة لكي يحميه من الجفاف، فضلا عن تناول الأسماك.