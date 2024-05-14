خبير: مشروع مستقبل مصر يضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة بمعهد البحوث الزراعية بالمركز القومي للبحوث، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة الذي يشرف على مشاريع زراعية كبيرة، يعتبر رؤية لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والتصدير إلى الأسواق الخارجية بهدف توفير العملة الصعبة.

مشروع مستقبل مصر بكل مقوماته يعمل على نقص الموارد

وأكد «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ومروة فهمي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروع مستقبل مصر بكل مقوماته يعمل على حل المعادلة الموجودة في مصر من نقص الموارد، مؤكدًا أنه كان لابد من وقفة كبيرة والدخول في الاستثمار الزراعي والتنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة عن طريق التوسع الأفقي باستصلاح واستزراع أراضي جديدة.

إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

وتابع أستاذ الزراعة أن هذا المشروع يضيف 4 مليون فدان للرقعة الزراعية، موضحا أنها استراتيجية لم تحدث منذ 200 عام، مشيرا إلى أن كل الأراضي الزراعية في مصر كانت لا تتجاوز الـ 8.5 مليون فدان.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح حصاد المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر، وشهد فيلمًا تسجيليًا عن المشروع.

ووفق الهيئة العامة للاستعلامات، فإن المشروع أضاف أكثر من 800 ألف فدان للرقعة الزراعية، وسيكمل الـ 4.5 مليون فدان في عام 2027، أي حوالي 40% من المساحة المزروعة في مصر، ما ساهم في توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيف العبء عن الدولة في الاستيراد بخلاف مساهمته في حل مشكلة البطالة بعد توفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل.