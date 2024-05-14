طقس اليوم مشمس وشديد الحرارة.. والعظمى في الصعيد تصل إلى 33 درجة

قالت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ محافظات الصعيد وجنوب البلاد تشهد اليوم طقس مشمس وشديد الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية حيث تتراوح سرعاتها بين 32 لـ34 كيلومترا في الساعة.

طقس مشمس على مدار اليوم

وأضافت غانم لـ«الوطن» أنّ قيم الحرارة العظمى اليوم على محافظات شمال ووسط الصعيد تتراوح بين 30 لـ33 درجة مئوية، في حين ترتفع اليوم على محافظات جنوب الصعيد بين درجة ودرجتين عن المسجلة أمس الأثنين، مع استمرار تأثير الرياح الجنوبية الحارة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة على محافظات شمال ووسط الصعيد وفق الأرصاد الجوية، جاءت كما يلي.

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 18

المنيا: العظمى 31 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 30 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 20

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 34 الصغرى 22

الأقصر: العظمى 34 الصغرى 22

أسوان: العظمى 35 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 32 الصغرى 18

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24