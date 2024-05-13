«الأرصاد»: طقس غائم على محافظات الصعيد.. وانخفاض الحرارة 5 درجات في الصعيد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، امتداد تكون السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس على محافظات جنوب البلاد، حيث يسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال ووسط الصعيد على مدار اليوم، ما يعمل على خفض درجات الحرارة.

طقس غائم وحرارة منخفضة على محافظات الصعيد

واضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ قيم الحرارة العظمي انخفضت اليوم بين 4 لـ5 درجات على بعض محافظات الصعيد وجنوب البلاد، بسبب استمرار امتداد كتل هوائية معتدلة قادمة من شمال البلاد، وتأثير منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب غير الممطرة، ما يساعد على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار.

درجات الحرارة على محافظات شمال وسط الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة اليوم على محافظات شمال ووسط الصعيد، وفقًا للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي.

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 18

المنيا: العظمى 30 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 31 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 32 الصغرى 20

درجات الحرارةعلى محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 33 الصغرى 22

الأقصر: العظمى 34 الصغرى 22

أسوان: العظمى 34 الصغرى 22

الوادي الجديد: العظمى 32 الصغرى 18

أبو سمبل: العظمى 35 الصغرى 24