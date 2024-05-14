معلومات عن طبيب المنوفية بعد وفاته بسكتة قلبية أثناء النوم.. ملحقش يفرح

حالة من الحزن سيطرت على أهالي شبين الكوم بالمنوفية، خلال الساعات الماضية، بعد الرحيل المفاجئ للطبيب المساعد للأمراض الصدرية، الدكتور معاذ محمود السبكي، الذي توفى بشكل مفاجئ، بعد إصابته بسكتة قلبية، عقب خلوده إلى النوم داخل مستشفى الجامعة بشبين الكوم بعد انتهاء عمله.

مفاجأة كانت في انتظار أصدقاء الطبيب الراحل، بعد أن حاولوا إيقاظه ليتفاجأوا به جثة هامدة بعد خلوده لراحة قصيرة بعد انتهاء عمله، ليتوفى بسكتة قلبية، ليرصد «الوطن» معلومات عن طبيب المنوفية الشاب الذي هز رحيله القلوب خلال الساعات الماضية.

5 معلومات عن طبيب المنوفية الراحل

1 - خريج كلية الطب دفعة عام 2018 جامعة المنوفية.

2- يعمل كمدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية في مستشفى الجامعة بشبين الكوم.

3- تزوج عام 2021.

4- زوجته تعمل طبيبة متخصصة في أمراض السمع والاتزان.

5- افتتح عيادته الخاصة منذ شهرين.

آخر منشورات طبيب المنوفية قبل رحيله

«ملحقش يفرح»، هكذا انهالت التعليقات على حساب الطبيب الراحل عبر «فيسبوك»، إذ كانت آخر منشوراته احتفاله بافتتاح عيادته الخاصة لأمراض الصدر والحساسية، يوم 4 مارس الماضي.

وانهالت الدعوات بعد رحيل الدكتور معاذ محمود، عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما حرصت الصفحة الرسمية لكلية الطب جامعة المنوفية على «فيسبوك»، على نعيه، إذ كتبت في بيان: «يتقدم الدكتور محمد فهمي النعماني عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالأصالة عن نفسه وعن السادة وكلاء الكلية وجميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية والمستشفيات الجامعية، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد الأسرة الكريمة، ومنسوبي قسم الأمراض الصدرية».