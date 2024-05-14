«ثورات الشمس لم تنته بعد».. تحذير من عاصفة جديدة تضرب الأرض خلال ساعات

لا يزال النشاط الشمسي المتزايد يحمل العديد من المفاجآت، في ظل التحذيرات من عاصفة شمسية جديدة ستضرب الأرض خلال ساعات قليلة، بعد آخر عاصفة جيومغناطيسية، والتي تعد الأقوى منذ أكثر من عقدين الأرض، ما تسبب في انقطاعات لاسلكية وامتداد الشفق القطبي إلى جنوب الولايات المتحدة.

تحذيرات من عاصفة شمسية جديدة خلال ساعات

مسؤولون من مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «NOAA» حذروا من عواصف شمسية جديدة ستحدث خلال الساعات المقبلة، على أن تكون ناجمة عن ثورات من الشمس لم تنته بعد، على أن تشهد الذروة اليوم وغدًا، بحسب صحيفة «earth».

مع نهاية الـ48 ساعة المقبلين، من المحتمل أن تتحسن الظروف تدريجياً على مدار اليوم، إلا أن توقعات المركز تشير إلى أن العواصف الجيومغناطيسية المتوسطة إلى القوية لا تزال محتملة في الساعات المقبلة.

تهديد جديد للراديو والإنترنت

«من المتوقع أن يكون النشاط الشمسي مرتفعًا»، هكذا قالت الصحيفة المتخصصة في علم الفضاء، بالإشارة إلى توقع المزيد من الانفجارات من الفئتين M وX، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إمكانية حدوث انفجارات في المنطقة «3664»، محذرين من أن مستخدمي إشارات الراديو عالية التردد (HF) قد يواجهون تدهوراً مؤقتًا أو فقدانًا كاملاً للإشارة على جزء كبير من الجانب المضاء بالشمس من الأرض.

ولا تزال هذه المنطقة الأكثر تعقيدًا ونشاطًا، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي كبيرة جدًا لدرجة يمكن رؤيتها من الأرض بواسطة الأشخاص الذين يرتدون نظارات الكسوف، ويبلغ قطرها نحو 124 ألف ميل.

كما يُتوقع حدوث عواصف شمسية بسيطة في نفس الإطار الزمني، إلى جانب المزيد من انقطاعات الراديو والإنترنت على بعض المناطق، وفي حال سمحت الظروف الجوية، ستكون الشفق القطبي مرئية مرة أخرى الليلة.