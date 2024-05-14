«الصحة» تحذّر من أشهر مسكن آلام وخافض للحرارة: جار سحبه من الأسواق

حذّر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من تناول الأدوية المغشوشة لتأثيرها السلبي على الجسم، بعد سحب أدوية مغشوشة من الصيدليات، أشهرها مسكن للألم وخافض حرارة «بارامول».

وأضاف عبدالغفار لـ«الوطن»، أنّه يجب العودة إلى الطبيب المختص حال الشك في أي أدوية، موضحا أنّ الأدوية المغشوشة لها آثار خطيرة على أعضاء الجسم.

مسكنات مغشوشة ومضاد حيوي

من جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنّ سحب الأدوية لا يتم في مصر فقط، ويكون القرار معمّم على مستوى العالم خاصة أمريكا وأوروبا، لافتا إلى أنّ منظمة الصحة العالمية تُلزم هيئات الدواء بمختلف أنحاء العالم حال وجود أي خطأ أو سحب أدوية، بإعلان الصيادلة والأطباء، وهو ما حدث في قضية سحب مسكن الآلام الشهير «بارامول».

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن»، أنّ يجب إطلاع الأطباء والصيادلة على الأدوية المغشوشة والمسحوبة من السوق نظرا لخطورتها على المواطن حال الحصول عليها، متابعا: «إذا كانت حقن قد تصل المضاعفات إلى الموت حال الحصول عليها، وإذا كانت أدوية فهي تؤثر على القلب والكبد والكلى، وإذا كانت كريمات فقد تتسبب في الإصابة بحساسية الجلد».

هيئة الدواء تحذّر من مسكن ألم ومضاد حيوي شهير

وكانت هيئة الدواء أصدرت تقريرا رسميا حصلت «الوطن» على نسخة منه، بسحب أشهر مسكن ألم وخافض للحرارة من السوق الدوائي في مصر Paramol ped supp، مرجعة السبب إلى أنّ المستحضر لا يُطابق التشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء وجرى اتخاذ قرار بسحب ووقف وتداول وتحريز المستحضر.

وطالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين حال الشك في المستحضر، بالرجوع إلى هيئة الدواء سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء.