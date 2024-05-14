طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز.. 3 وصفات سهلة

طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز، من الوصفات التي تحرص ربات البيوت، على إعدادها بالمقادير المضبوطة، لتصبح في قوامها وطعمها، مثل المحلات الكبرى بأقل مجهود وتكلفة، حتى لا تقع بعض السيدات في مشكلة عدم إتقان عملها وتحضيرها بالمنزل.

طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، نقدم لكم المقادير الخاصة بطريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز:

كوبان دقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ماء.

سمنة.

قشطة بلدي.

عسل نحل وجبنة للحشو.

طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز:

اخلطي الدقيق والسكر والملح في وعاء.

ضيفي الماء للحصول على عجينة.

شكلي العجينة كرات واتركيها لترتاح.

افردي العجينة بالنشابة.

ادهنيها بالسمنة.

طبقي العجين إلى أربعة أرباع مع دهانه بالسمنة.

لمي العجين كالكرة في صينية.

ادهني الوجه بالسمنة، وضعيها في الفرن.

لفي العجينة رول وقطيعها بالنشابة.

ادهنيها بالسمنة السائحة.

ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

قدميها مع العسل الأبيض أو القشطة أو الجبنة أو خليط العسل الأسود والطحينة.

طريقة عمل الفطير المشلتت في الفرن

المقادير:

3 أكواب دقيق.

ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة خميرة فورية.

ماء للعجن.

ملعقة سمنة.

جبنة رومي.

تحضير طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز:

ضعي الدقيق في إناء.

ضيفي ملعقة الخميرة والسكر.

ضيفي الملح وضعي السمنة.

ضيفي ماء للعجن.

اخلطي المكونات بمضرب كهربائي حتى تتجانس.

افردي العجينة.

احشيها بالجبنة الرومي واللانشون لعمل الفطيرة.

ادخليها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 12 دقيقة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز، على خُطى الشيف شربيني:

كيلو دقيق.

كوبان ونصف ماء للعجن.

ملعقة ملح.

كوبان سمنة.

3 ملاعق كبيرة من القشطة.

طريقة التحضير:

امزجي الملح مع المياه.

اخلطي الدقيق والماء معًا.

قسمي العجينة وضعي عليها زيت.

اتركيها تستريح فى طبق لمدة ساعة.

افردي العجينة على زيت حتى تحصلي على طبقة رقيقة.

ادهني الصينية بالزيت.

ضعي بها الفطير يستريح مرة أخرى.

امزجى القشطة مع الزبدة.

ادهني وجه الفطير.

من خلال استخدام النشابة افردي العجينة على شكل دائرة.

اتركيها في صينية فرن مع دهن الوجه بالزبدة.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحي

مقادير طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي:

دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

ربع كيلو سكر ناعم.

ماء دافئ للعجن.

زيت.

زبدة فلاحي.

سمن بلدي.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي:

ضعي في وعاء الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر.

ضيفي الماء حتى يصبح سُمك العجين متماسكًا.

قطعي العجين لقطع.

اتركيها نصف ساعة أو ساعة.

ادهني العجين بالزيت.

افرديها على صينية بها خليط من الزبدة والسمنة.

ضعي خليط الزبدة والسمن.

ادخليه الفُرن على حرارة عالية حتى ينضج، لعمل طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز.