أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت في الطاسة.. تكلفة على قد الإيد

الفطير المشلتت من المعجنات التي يفضلها كثير من الأشخاص، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده، وترغب بعضهن في معرفة طريقة سهلة لتحضيره في المنزل مثل المحلات بأقل مجهود وتكلفة، وعلى خطى الشيف نجلاء الشرشابي، نستعرض طريقة سهلة للفطير في الطاسة، كما قدمتها في برنامجها «على قد الإيد» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة

المكونات:

2 كوب دقيق.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

ماء.

سمنة.

خطوات إعداد الفطير المشلتت في الطاسة

الخطوة الأولى: لعمل الفطير المشلتت في الطاسة، اخلطي الدقيق والسكر والملح، واستمري في إضافة الماء بكميات قليلة حتى تحصلين على عجينة طرية.

الخطوة الثانية: الآن يمكنك تشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم غطيها بقماشة نظيفة واتركيها ترتاح، وبعدها افردي العجينة بالنشابة، وادهنيها بالسمنة وطبقيها إلى أربع أرباع مع استمرار الدهن بالسمنة.

الخطوة الثالثة: افردي العجينة في صينية بعد أن ترتاح، وادهنيها بالسمنة، ولفي عجينة الفطير المشلتت على شكل رول وقطيعها وافرديها بالنشابة، وسويها على الطاسة مع دهنها بـ«السمنة السايحة»، على الوجهين حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

الخطوة الرابعة: يمكنك تقطيع الفطير المشلتت وتقديمه مع العسل الأبيض أو الأسود أو القشطة والجبنة أو خليط العسل الأسود بالطحينة، حسب رغبتك.