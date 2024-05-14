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محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة أسعار السلع

كتب:

سلامة عامر
11:59 ص | الثلاثاء 14 مايو 2024
محافظ الجيزة مع رئيس حماية المستهلك

محافظ الجيزة مع رئيس حماية المستهلك

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمتابعة تخفيض أسعار السلع، والالتزام بالقرارات الصادرة في ذلك الشأن.

 الرقابة على الأسواق

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة، وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق، وكذا دوره في متابعة انخفاض أسعار السلع بالأسواق، بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته، مؤكدا التعاون الكامل مع الجهاز لتحقيق الانضباط بالأسواق ومواجهة كل الممارسات الخاطئة بما يعود بالنفع علي المواطنين.

متابعة الأسواق والمتاجر

أوضح رئيس الجهاز أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، بمُتابعة كل الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.