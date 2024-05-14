«الاتصالات» تنظم محاضرات عن التمكين الاقتصادي الرقمي لشباب القرى بـ12 محافظة

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة من محاضرات التوعية حول التمكين الاقتصادي الرقمي، وذلك في إطار جهودها لتمكين الشباب ودعم مشاركتهم في الاقتصاد الرقمي.

بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية

وتأتي هذه المحاضرات تنفيذًا لمحور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية» بمبادرة «حياة كريمة رقمية» التي أطلقتها الوزارة، وتهدف إلى تعريف الشباب بمفهوم التمكين الاقتصادي الرقمي وأهميته للعمل على خلق ثقافة جديدة بالمجتمعات القروية تؤيد قبول فرص العمل الحُر والعمل عن بُعد من خلال تزويدهم بالمعرفة اللازمة للانخراط في هذا المجال.

وتهدف المحاضرات إلى نشر الوعي بمفهوم التمكين الاقتصادي الرقمي وأهميته للشباب، وتعريف الشباب بمجال العمل الحُر وأنواعه ومزاياه وتحدياته، وإطلاع الشباب على أشهر منصات العمل الحُر وكيفية التسجيل عليها، وتزويد الشباب بالمعرفة اللازمة للنجاح في العمل الحُر.

المشاركون في المحاضرات من 12 محافظة

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في المحاضرات 1075 من الشباب بالقرى المستهدفة للمبادرة في 12 محافظة، هي البحيرة والأقصر وأسيوط والشرقية والدقهلية والجيزة وبني سويف والمنيا والمنوفية وكفر الشيخ وسوهاج ودمياط.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن جهود التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى المواطن المصري بكافة المحافظات وبهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي.