منطقة الشرقية الأزهرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنهم انتهوا من الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات، والتي ستنطلق الأربعاء 15 مايو الحالي؛ موضحًا أنه جرى عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان الامتحانات على مستوى المنطقة.

المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان

وشدد رئيس المنطقة على أهمية المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت، وتأمين دخول وخروج التلاميذ للجان، واستلام الأسئلة والطرود داخل الكنترولات، وعدم تسليم الطرود لسيارات غير معتمدة من قبل إدارة الامتحانات، وتحقيق الهدوء الكامل داخل كافة اللجان.

دليل الموقع الجغرافي لمقر جميع اللجان

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية وفرت دليلا للموقع الجغرافي لمقر جميع اللجان، بالتنسيق مع إدارة المعومات بالمنطقة ليتم الاستعانة به للطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين المنتدبين لأعمال الملاحظة، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لتوفير حراسة نهارية وليلية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وكذلك اللجان.

أشار رئيس المنطقة أنه تم التأكيد على تواجد طبيب وزائرة بكل لجنة لتقديم الرعاية الطبية للتلاميذ والطلاب.