«القومي للمرأة» ينظم ورشة تدريبية للدعاة عن القضايا السكانية والصحية

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تفاعلية بعنوان «تدريب المدربين لإعداد الدعاة والقيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية من أجل تنمية الأسرة».

تأتي هذه الورشة ضمن إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا التي تؤثر سلباً على المجتمع، مثل الزيادة السكانية غير المنضبطة، والزواج المبكر، وختان الإناث.

مشاركة خبراء بارزين

حضر الورشة التي عقدها المجلس القومي للمرأة نخبة من الخبراء، منهم: إيزيس حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، ومجدي خالد خبير الصحة الإنجابية ومدير صندوق الأمم المتحدة السابق، وجابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف السابق، وحسن خليل من مجمع البحوث الإسلامية، وعاطف الشيتاني: رئيس قطاع تنظيم الأسرة السابق بوزارة الصحة، وأحمد رجائي خبير سكاني بمركز البحوث الإسلامية للصحة والسكان.

أهداف الورشة

تستهدف الورشة تدريب مجموعة من الدعاة والقادة الدينيين على نشر الوعي بالقضية السكانية، وتعريف المجتمع بخدمات الصحة الإنجابية المتاحة، واستخدام التواصل الفعال لتقديم رسائل صحية مؤثرة، ومناقشة قضايا مثل العنف ضد المرأة، والأمومة الآمنة، ورعاية الحمل والولادة، والرضاعة الطبيعية، وبرنامج المقبلين على الزواج.التحضير لعرض جلسات توعوية مصغرة حول القضايا السكانية والصحية.

سيتابع المجلس القومي للمرأة المتدربين في المحافظات المختلفة للتأكد من نشر الخبرات لمجموعات أخرى من القادة المحليين، وضمان تأثير ذلك على نشر الوعي المجتمعي وارتقاء صحة المرأة الإنجابية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين، وتُعدّ هذه الورشة جزءًا من جهود المجلس القومي للمرأة للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة.