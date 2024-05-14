أستاذ زراعة عن مشروع «مستقبل مصر»: لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، إن مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة، وهذا المشروع له بينة تحتية قبل الزراعة منذ عام 2017، وهناك شبكة طرق عملاقة مثل طريق الضبعة الذي نتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس.

الهدف الرئيسي من طريق الضبعة

وأضاف فتحي، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البعض كان يعتقد بأن طريق الضبعة هدفه خدمة المواطنين الذين يسافرون للساحل الشمالي، ولكن في حقيقة الأمر الهدف منه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية، المقامة هناك بمستلزمات الإنتاج الزراعي ومخرجاته.

3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه

وتابع: «لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022، وطاقتهم تقرب من 4.8 مليار متر مكعب، وبفضل هذه المحطات خرج مشروع مستقبل مصر للنور».