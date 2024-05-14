احذروا نشاط الرياح غدا.. 8 نصائح مهمة لمرضى الربو

حالة من الطورائ يعيشها مرضى الربو بشكل دائم في ظل التقلبات الجوية، إذ يجب عليهم الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية، خاصة في ظل الأجواء العاصفة، التي تزيد صعوبة التنفس، بسبب التعرض للمهيجات، وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، فإن تشهد البلاد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا، إذ تؤكد الدكتورة منار غانم عضة المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد، لـ«الوطن»، استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، خاصةً كلما اقترب فصل الصيف.

كيف تؤثر الرياح على مرضى الربو؟

قد يصل الأمر إلى الانسداد الرئوي المزمن، عند التعرض للرياح، لأنها من مهيجات الرئة، بحسب الدكتور محمد إسماعيل، أخصائي الباطنة والأمراض الصدرية، إذ أوضح أن مرضى الربو يحدث لهم ألم حاد في الصدر وضيق في التنفس عند التعرض للرياح، ويبدأ على إثره بشكلٍ مفاجئ السعال، وعلى إثره يتزايد الشعور بالألم في الكتف والرقبة والبطن.

الربو حالة تضيق فيها الممرات الهوائية، وتجعل عملية التنفس صعبة، ويصاحبها سعال، وبحسب موقع «مايو كلينك»، المختص في الشئون الطبية، فإن أعراضه:

انقباضات في القفص الصدري.

آلام عديدة في الصدر.

مشكلات في النوم بسبب ضيق التنفس.

شدة السعال.

صفير الأذن.

حشرجة الصدر عند التنفس.

نوبات سعال شديدة.

إصابة مجاري التنفس بالإنفلونزا.

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نصائح للوقاية من نوبات الربو وقت الرياح

الربو مرض تنفسي تحسسي مزمن، بحسب دراسة أجراها الباحثون في جامعة هارفارد، ونُشرت في صحيفة «ديلي ميل»، ووفقا لما لحديث إسماعيل، لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الوقاية من نوبات الربو أثناء هبوب الرياح، تتمثل في اتخاذ عدة إجراءات، أهمها:

الابتعاد عن ملوثات الهواء.

الابتعاد عن أماكن الرطوبة.

تناول البخاخات لتخفيف آلام الصدر والحساسية -باستشارة الطبيب-.

الالتزام بأخذ أدوية الحساسية في مواعيدها بانتظام.

استخدام الأدوات الخالية من الغبار.

مراعاة النظافة الشخصية.

استخدام موسعات الشعب والأدوية واستخدام جهاز الاستنشاق.

إجراء جلسات بخار إذا لزم الأمر.

ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإنه يجب الابتعاد عن تسرب الهواء الملوث إلى الرئة، حتى لا يتم التأثير على الصحة وزيادة مضاعفات الالتهاب الرئوي.