«الأرصاد»: الرياح تضرب 3 مناطق خلال الساعات المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، إن حركة الرياح لا زالت مستمرة على بعض المناطق من البلاد، متوقعة أن يكون الطقس حارًا خلال النهار على أغلب الأنحاء، معتدلا خلال الليل وفي الصباح الباكر.

3 مناطق تضربها الرياح غدا الخميس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح على عدد من المناطق والأقاليم خلال فترات متقطعة، وهي كالتالي:

- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

- حركة رياح على جنوب سيناء.

- رياح على جنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون طقس الغد، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، متوقعة أن تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 31، والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.