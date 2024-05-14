سعر السمك البلطي في الأسواق اليوم الثلاثاء 14-5-2024

شهد سعر سمك البلطي اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الأسواق والمحلات المختلفة حالة من الاستقرار، ويُعد البلطي أحد أبرز أنواع الأسماك التي يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعارها يوميا، حيث تختلف أسعار السمك قليلا من منطقة لأخرى.

سعر السمك اليوم

وترصد السطور التالية سعر السمك اليوم، حسب التحديث الأخير الموضح من خلال بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 14-5-2024، «سعر بيع للمستهلك» كما يلي.

الجمبري وسط: الكيلو بـ263 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ197 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ444 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ217 جنيهًا.

القاروص: الكيلو بـ184 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ124 جنيهات.

فيليه بلطي: الكيلو بـ156 جنيهًا.

قشر بياض: الكيلو بـ150 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ121 جنيهًا.

سبيط: الكيلو بـ277 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ103 جنيهات.

سعر السمك البلطي اليوم

البلطي ممتاز: الكيلو بـ86 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ62 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ78 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ115 جنيها.