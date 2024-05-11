أسعار السمك اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق.. الفيليه بـ152 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجل كيلو «فيليه بلطي» 152 جنيهًا، وكيلو الجمبري «صغير» 160 جنيهًا، ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار السمك بشكل يومي للتعرف على مستجداته.

سعر السمك اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم السبت 11-5-2024، «سعر بيع للمستهلك» كالتالي:

- الجمبري وسط: الكيلو بـ263 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ160 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ421 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ221 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ170 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ104 جنيهات.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ152 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ114 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ121 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ241 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ88 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ91 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ58 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ95 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ109 جنيهات.