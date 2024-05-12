أسعار السمك البلطي اليوم الأحد 12-5-2025 في الأسواق

شهد سعر السمك البلطي اليوم الأحد 12-5-2025 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، إذ سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الممتاز) نحو 82 جنيها في مختلف الأسواق.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد بنحو 106.8 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 85.17 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد بنحو 95 جنيها بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور بنحو 105.67 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الحدادي بنحو 65 جنيها في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البربوني ( المتوسط ) بنحو 119.13 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) بنحو 90.22 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السبيط بنحو 236.8 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي (الصغير) بنحو 58.67 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بنحو 68.75 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك قشر البياض (الممتاز) بنحو 120.65 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بنحو 141.84 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي بنحو 78.1 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا بنحو 110.18 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك القشر البياض بنحو 115.83 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك القاروص بنحو 166.19 جنيه بالأسواق.

أسعار الجمبري اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) بنحو 283.33 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) بنحو 157.24 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري الجامبو بنحو 451.92 جنيه بالأسواق.