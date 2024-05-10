أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 10-5-2024 في الأسواق

تشهد أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 10-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، إذ سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني نحو 78.87 جنيه بالأسواق.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري بمختلف أنواعها اليوم الجمعة 10-5-2024 في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم بمختلف أنواعها بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك الماكريل المجمد حوالي 110.19 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بحوالي 105.71 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد بحوالي 79.31 جنيه بالاسواق.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الشعور بحوالي 145.21 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك الحدادي بحوالي 65 جنيها للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك البربوني (المتوسط) بحوالي 139.6 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بحوالي 78.87 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي بحوالي 97.19 جنيه بالأسواق.

أسعار الجمبري بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الوسط) بحوالي 256.15 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري الجامبو بحوالي 456.96 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجمبري (الصغير) بحوالي 183.65 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري (الممتاز) بحوالي 328.04 جنيه بالأسواق.