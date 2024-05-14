كيف تشتري أضحية صحية؟.. 9 إرشادات من «حماية المستهلك»

أصدر جهاز حماية المستهلك، عددا من الإرشادات بشأن اختيار أضحية صحية قابلة للذبح في عيد الأضحى، لعدم تعرض المواطنين للنصب والاحتيال.

وتتضمن تلك الإرشادات، الآتي:

- يجب أن يكون المشتري على علم بالسن الملائم لذبح الأضحية، إذ يتراوح بين 8 و 12 شهرا، وتعتمد جودة اللحوم على عمر الخروف.

- لابد من التأكد من سلامة الجلد والفروة الخاصة بالخروف، والتأكد من خلوها من الجرب.

- تجنب شراء الأضحية التي تعاني من مشكلات صحية ظاهرة، مثل أن يكون أعمى أو أعرج أو أذنية مجروحة أو لديه قدم مكسورة.

- يجب تجنب شراء الأضحية التي يكون لديها قرن مكسور.

كيف يمكن معرفة عمر الأضحية عند شراءها؟

- إذا كانت الأسنان الأربعة الموجودة في الفك السفلي الأمامية لبنية وبيضاء، يكون عمر الخروف أقل من عام.

- إذ لوحظ أن أحد الأسنان الأربعة تغير شكله وكبر حجمه، يكون عمر الخروف عام.

- إذا لوحظ استبدال زوجين من الأسنان اللبنية، ووجود 4 أسنان طويلة في الفك السفلي، يكون عمر الخروف يتراوح بين عام ونصف وعامين.

- عندما يكون الخروف قد استبدل 3 أسنان لبنية أمامية بأسنان طويلة، يكون عمره 3 سنوات.

- عندما يستبدل الخروف جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة يكون عمره 4 سنوات.