كيف تشتري أضحية صحية؟.. 9 إرشادات من «حماية المستهلك»
كتب:
إسراء حامد محمد
01:36 م | الثلاثاء 14 مايو 2024
عيد الأضحى المبارك 2024
أصدر جهاز حماية المستهلك، عددا من الإرشادات بشأن اختيار أضحية صحية قابلة للذبح في عيد الأضحى، لعدم تعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
وتتضمن تلك الإرشادات، الآتي:
- يجب أن يكون المشتري على علم بالسن الملائم لذبح الأضحية، إذ يتراوح بين 8 و 12 شهرا، وتعتمد جودة اللحوم على عمر الخروف.
- لابد من التأكد من سلامة الجلد والفروة الخاصة بالخروف، والتأكد من خلوها من الجرب.
- تجنب شراء الأضحية التي تعاني من مشكلات صحية ظاهرة، مثل أن يكون أعمى أو أعرج أو أذنية مجروحة أو لديه قدم مكسورة.
- يجب تجنب شراء الأضحية التي يكون لديها قرن مكسور.
كيف يمكن معرفة عمر الأضحية عند شراءها؟
- إذا كانت الأسنان الأربعة الموجودة في الفك السفلي الأمامية لبنية وبيضاء، يكون عمر الخروف أقل من عام.
- إذ لوحظ أن أحد الأسنان الأربعة تغير شكله وكبر حجمه، يكون عمر الخروف عام.
- إذا لوحظ استبدال زوجين من الأسنان اللبنية، ووجود 4 أسنان طويلة في الفك السفلي، يكون عمر الخروف يتراوح بين عام ونصف وعامين.
- عندما يكون الخروف قد استبدل 3 أسنان لبنية أمامية بأسنان طويلة، يكون عمره 3 سنوات.
- عندما يستبدل الخروف جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة يكون عمره 4 سنوات.