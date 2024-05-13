جدول مواعيد تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى 2024

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية في الفترة من 10-6-2024 إلى 28-6- 2024 تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم استعدادا لعيد الأضحى.

تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة-الأقصر والعكس

- قطار 2040 تالجو القاهرة - الأقصر يعمل في الفترة من 10-6-2024 وحتي 27-6-2024 حيث يقوم الساعة 08:40 مساء من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحا

- قطار 2041 تالجو الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 11-6-2024 وحتي 28-6-2024 حيث يقوم الساعة 08:30 صباحا من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساء.

تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس

- قطار 1940 VIP القاهرة - أسوان يعمل في الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024 حيث يقوم الساعة 09:50 مساء من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحا.

- قطار 1941 VIP أسوان - القاهرة يعمل في الفترة من 11-6-2024 حتي 28-6-2024 حيث يقوم الساعة 10:30 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحا

- قطار 1946 (VIP) القاهرة - أسوان يعمل يوم 14 /6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحا

- قطار 1947 (VIP) أسوان - القاهرة يعمل يوم 20-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساء

تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسوان والعكس

- قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة - أسوان يعمل في الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024 حيث يقوم الساعة 10:40 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحا

- قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان - القاهرة يعمل في الفترة من 11-6-2024 حتى 28-6-2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحا

- قطار 1952 (ثالثة مكيفة) القاهرة - أسوان يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27-28 -6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساء

- قطار 1953 (ثالثة مكيفة) أسوان - القاهرة يعمل في الفترة من 11-6-2024 حتي 28-6-2024 حيث يقوم الساعة 07:35 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحا

- قطار 1954 (ثالثة مكيفة) القاهرة - أسوان يعمل في الفترة من 10-6-2024 حتى 27-6-2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساء

- قطار 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان - القاهرة يعمل في الفترة من 11-6-2024 حتى 28-6-2024 حيث يقوم الساعة 10:15 صباحا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءا

- قطار 1944 (ثالثة مكيفة) الإسكندرية - أسوان يعمل يوم 13-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 09:05 صباحا.

- قطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان - الإسكندرية يعمل يوم 19-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساء من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 01:15 مساء

تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

- قطار 2242 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة - أسوان مخصوص للاتحاد النوعي يوم 13-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:10 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07:25 صباحا

- قطار 2243 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان - القاهرة مخصوص للاتحاد النوعي يعمل يوم 21-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحا

- قطار 2244 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية - أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة الإسكندرية يصل إلى أسوان الساعة 10:20 صباحا

- قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان-الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء

- قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة - أسوان مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:35 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان 07:45 صباحا

- قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان - القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحا

- قطار 2248 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة - أسوان مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 07:30 مساء من محطة القاهرة يصل أسوان 10:00 صباحا

- قطار 2249 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان - القاهرة مخصوص للنادى النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 20-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساء من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحا

- قطار 2250 (تحيا مصر) الإسكندرية - أسوان مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05:50 صباحا

- قطار 2251 (تحيا مصر) أسوان - الإسكندرية لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 23-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحا

- قطار 2252 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية - أسوان لنادي أبو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساء من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04:45 صباحا

- قطار 2253 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان - الإسكندرية لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24-6-2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساء من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساء