كوميديا وأكشن وتاريخي.. 4 أفلام تتنافس في موسم عيد الأضحى 2024

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما المصرية، عن واحد من أبرز المواسم السينمائية، الذي سيشهد منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام ذات الإنتاج الضخم، والمتنوعة ما بين الكوميديا والأكشن والتاريخي الحربي، ليكون الجمهور المستفيد من تلك المائدة العامرة بالنجوم والمدارس الإخراجية والقصص المختلفة، خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.

ولاد رزق 3: القاضية

«ولاد رزق 3: القاضية».. تحت هذا العنوان يعود المخرج طارق العريان، والكاتب صلاح الجهيني، لتقديم الجزء الثالث من سلسلة أفلام «ولاد رزق»، الذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بجانب أبطاله الأساسين أحمد عز، وعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يكون الفيلم جاهزا للعرض في دور العرض السينمائي يوم 15 يونيو المقبل، تزامنا مع موسم عيد الأضحى السينمائي.

وبعد سنوات من الإعلان عن المشروع السينمائي الأضخم في السنوات الأخيرة، حددت الشركة المنتجة لفيلم «أهل الكهف»، المأخوذ عن رائعة الكاتب توفيق الحكيم، وإخراج عمرو عرفة، موسم عيد الأضحى لطرح الفيلم، الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من أبرز نجوم السينما المصرية، من بينهم خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد فراج.

محمد إمام يعود بفيلم «اللعب مع العيال»

ويعود المخرج شريف عرفة إلى السينما، في موسم عيد الأضحى السينمائي، في تجربة جديدة يتعاون خلالها مع الفنان محمد إمام، بفيلم «اللعب مع العيال»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يجري نقله للتدريس في منطقة نائية، ما يضعه في مواجهة العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من: أسماء جلال، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وبيومي فؤاد.

فيلم عصابة المكس

ويسابق المخرج حسام سليمان، الوقت للانتهاء من تصوير فيلم «عصابة المكس»، بطولة الفنان أحمد فهمي، للحاق بموسم عيد الأضحى السينمائي، وهو الذي تدور أحداثه حول شخص ينفذ العديد من العمليات الإجرامية، لكنه يتورط في عملية كبيرة يحتاج خلالها لمساعدة عدد من الأشخاص، ويكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم، بجانب أحمد فهمي، من بينهم: لبلبة وروبي وحاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.