«السكة الحديد» تقرر زيادة منافذ بيع تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024

وجه المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات عاجلة بشأن تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة شبابيك التذاكر

وشدد المهندس محمد عامر في تقرير له، على ضرورة زيادة منافذ بيع التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها داخل صالات الحجز، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

وأكد على ضرورة استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

تطوير نُظم الإشارات

ونوه إلى استمرار عمليات تطوير منظومة السكة الحديد لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب على جميع الخطوط سواء بتطوير نُظم الإشارات أو إضافة عربات ونوعيات جديدة من القطارات.